Реал – Сельта. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 10.03.2024

Чемпионат Испании, 28 тур

10 марта, 19:30. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Марио Мелеро Лопес

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Несмотря на хороший отрыв "Реала" от преследователей, чемпионская гонка в Испании все еще продолжается. Любая потеря очков может принести изменения в турнирной таблице. Однако сегодня "сливочные" встретятся с представителем практически зоны вылета. Отсутствие победы в таком матче можно приравнять к провалу.

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Новости Реала

В прошлую среду "сливочные" встречались в Лиге чемпионов с "Лейпцигом". Команда Анчелотти подошла к этому поединку с лидирующей позиции, ведь в первом поединке в Германии она победила. Эта встреча далась куда тяжелее. Хотя и именно "Реал" открыл счет в матче в середине второго тайма, "быки" сразу же сравняли. Более того, по ходу матча "Лейпциг" мог забивать еще. Три сейва и одна исправлена собственная ошибка – на счету Лунина.

В предыдущем туре Ла Лиги мадридцы тоже не победили. "Валенсия" во встрече 2 марта на 30 минуте уже вела в счете 2:0 (со вторым голом от Яремчука). Атакующего давления "сливочных" команда Барахи не выдержала, поэтому два пропущенных гола "лос чес" были достаточно логичны. Даже три, однако третье взятие ворот арбитры не засчитали из-за того, что мяч залетел в сетку после финального свистка. Не так критично: "Реал" все равно лидирует в Примере, опережая "Жирону" на четыре очка с матчем (против "Сельты") в запасе.

Кадры хозяев

Во встрече с "Валенсией" главным в схватке с арбитром после финального свистка был Беллингем – он пропустит этот поединок из-за дисквалификации. Также отсутствуют Куртуа, Алаба и Милитао.

Новости Сельты

В предыдущем туре "кельты" впервые за четыре матча одержали победу. Это были достаточно утомительные три очка против полного аутсайдера чемпионата "Альмерии", да еще и гол был забит в большинстве. Команда Бенитеса значительно превосходила своего соперника. А вот в матче 26 тура против еще одного представителя зоны вылета "Кадиса" такой позитив о "Сельте" сказать нельзя.

Хотя и “кельты” вели в счете 2:0 в гостевом матче, во втором тайме они все равно пропустили дважды. В том числе и гол на 90+10 минуте. Потеря очков против прямого конкурента в борьбе за выживание может многое стоить в конце сезона. В настоящее время "Сельта" находится на 17 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на два зачетных пункта с сегодняшним матчем в запасе.

Кадры гостей

У команды из Виго чуть больше потерь. Точно не сыграют Айду, Тапию, Ристич и Дотор. Также под вопросом участие 19-летнего Сведберга, который вышел на поле по ходу второго тайма в матче с “Кадисом”, забил гол и был обратно заменен. У него травма лодыжки.

Последние пять матчей Реала и Сельты

Последние пять встреч хозяев

06.03. Реал – Лейпциг 1:1 (ЛЧ)

02.03. Валенсия – Реал 2:2 (Ла Лига)

25.02. Реал – Севилья 1:0 (Ла Лига)

18.02. Райо Вальекано – Реал 1:1 (Ла Лига)

13.02. Реал – Реал 0:1 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

01.03. Сельта – Альмерия 1:0 (Ла Лига)

25.02. Кадис – Сельта 2:2 (Ла Лига)

17.02. Сельта – Барселона 1:2 (Ла Лига)

11.02. Хетафе – Сельта 3:2 (Ла Лига)

04.02. Осасуна – Сельта 0:3 (Ла Лига)

Последние пять личных встреч между командами

25.08.23. Сельта – Реал 0:1 (Ла Лига)

22.04.23. Реал – Сельта 2:0 (Ла Лига)

20.08.22. Сельта – Реал 1:4 (Ла Лига)

02.04.22. Сельта – Реал 1:2 (Ла Лига)

12.09.21. Реал – Сельта 5:2 (Ла Лига)

Турнирная таблица чемпионата Испании

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Реал Реал 27 20 6 1 56 - 18 66 2 Жирона 28 19 5 4 59 - 33 62 3 Барселона 28 18 7 3 57 - 34 61 4 Атлетико 28 17 4 7 55 - 31 55 5 Атлетик 27 14 8 5 46 - 26 50 6 Реал Сосьедад 28 11 10 7 40 - 31 43 7 Бетис 27 10 12 5 32 - 29 42 8 Валенсия 27 11 7 9 32 - 31 40 9 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29 - 29 37 10 Осасуна 28 10 6 12 31 - 39 36 11 Хетафе 28 8 11 9 36 - 42 35 12 Вильярреал 27 8 8 11 43 - 49 32 13 Алавес 27 7 8 12 25 - 33 29 14 Мальорка 28 5 12 11 24 - 35 27 15 Севилья 27 6 9 12 33 - 40 27 16 Райо Вальекано 27 5 11 11 23 - 37 26 17 Сельта Сельта 27 5 9 13 30 - 39 24 18 Кадис 28 3 13 12 20 - 38 22 19 Гранада 27 2 8 17 30 - 57 14 20 Альмерия 27 0 9 18 25 - 55 9

Ставки и коэффициенты на матч Реал – Сельта

Прогноз матча Реал – Сельта от UA-Football

За последние семь поединков "сливочные" забили 11 голов, четыре из которых – в ворота "Жироны". Соперники были разные, а вот проблема с забитыми голами и большие провалы в обороне – всегда. "Сельта" в гостях забила абсолютно во всех матчах этого года. К сожалению, для Лунина, сегодня он тоже может пропустить. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,99).