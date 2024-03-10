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Карло Анчелотти выражает обеспокоенность по поводу Лунина. Известна причина
Беспокойство связано с Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти беспокоится за Андрея Лунина. Об этом сообщает Defensa Central.
По имеющейся информации, причиной обеспокоенности от 64-летнего специалиста является вызов Андрея Лунина в национальную сборную. Итальянец согласен с тем, что Лунин заслуживает вызова в сборную, но боится, что бы он не травмировался, ведь Тибо Куртуа еще не успел полностью восстановиться от травмы.
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Напомним, первая игра сборной Украины в рамках плей-офф отбора на Евро-2024 состоится против Боснии и Герцеговины, 21 марта. Андрей Лунин, который может выйти из старта на этот матч, в "Реал Мадриде" провел 21 матч во всех турнирах, из которых пропустил 17 голов и 9 раз покидал ворота "сухими".
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