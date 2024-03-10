Карло Анчелотти выражает обеспокоенность по поводу Лунина. Известна причина

Главный тренер "Реал Мадрида" Карло Анчелотти беспокоится за Андрея Лунина. Об этом сообщает Defensa Central.

По имеющейся информации, причиной обеспокоенности от 64-летнего специалиста является вызов Андрея Лунина в национальную сборную. Итальянец согласен с тем, что Лунин заслуживает вызова в сборную, но боится, что бы он не травмировался, ведь Тибо Куртуа еще не успел полностью восстановиться от травмы.

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Напомним, первая игра сборной Украины в рамках плей-офф отбора на Евро-2024 состоится против Боснии и Герцеговины, 21 марта. Андрей Лунин, который может выйти из старта на этот матч, в "Реал Мадриде" провел 21 матч во всех турнирах, из которых пропустил 17 голов и 9 раз покидал ворота "сухими".