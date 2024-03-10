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Ла Лига. Реал Мадрид – Сельта Виго 4:0. Аутсайдер разбит

Испания
Обновлено

Очередной сухой матч Лунина

Ла Лига. Реал Мадрид – Сельта Виго 4:0. Аутсайдер разбит

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании, 28 тур

"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Марио Мелеро Лопес

Есть соперники в футболе, против которых не нужно слишком сильно напрягаться. Именно такую роль сегодня сыграла "Сельта". Подопечные Бенитеса выдавали хорошие эпизоды только вспышками. А в итоге еще дважды забили, правда – в собственные ворота.

Стартовые полчаса матча были полностью за "Реалом". Были шансы у Камавинги (прекрасно сыграл Гуайта) и Васкеса. На 21 минуте все переросло в гол. Дважды голкипер гостей спасал после ударов, однако третье добивание заблокировать не успел. Винисиус все-таки открыл счет. В третьем подряд сезоне бразилец забил минимум 10 голов в рамках чемпионата.

После еще нескольких миниэпизодов "Реала" атаковать начала и "Сельта". Наиболее острыми гости были в компенсированное ко второму тайму время. Сначала Лунин неуверенно выбил кулаком подачу, после чего удар “кельтов” заблокировали защитники. А вот перед самым перерывом де ла Торре должен был забивать после навеса Аспаса со стандарта. Даже в противоход голкиперу пробил, но и выше ворот.

Во втором тайме команды расшатывались. В итоге "Сельта" прилично поплыла. В период с 58 по 68 минуту "Реал" имел три достойных шанса, но в трех случаях игроки "сливочных" – Диас, Родриго, Жуниор – били по позиции голкипера. Не без умаления ценности работы Гуайты – он сегодня парировал все, что мог.

Однако от неудачи голкипер гостей сбежать не смог. На 78 минуте после подачи Модрича пробил Рюдигер и попал в перекладину. От каркаса ворот мяч полетел в спину Гуайте, а затем – в ворота. Досадно.

Еще и на 88 минуте "Сельта" и второй автогол оформила. После прострела Винисиуса и неудачной игры на выходе от Гуайты мяч попал в ногу Домингесу – потом покатился в ворота.

Не смотря на эти ошибки, Гуайта установил свой личный рекорд в рамках Ла Лиги. Впервые за 195 матчей он записал в свой актив 11 сейвов за один поединок. Этот автогол стал дебютным для испанца.

Но это еще не все. На 89-й минуте впервые за четыре матча появился Арда Гюллер. Ему хватило времени, чтобы забить еще один гол мадридцев. Хозяева быстро разыграли стандарт, выведя в итоге полузащитника на свидание с голкипером. Гюллер выиграл дуэль. Арда стал самым молодым турком в истории Ла Лиги, который забивал гол (19 лет и 14 дней).

Закономерная и не слишком тяжелая победа для "Реала". Отрыв от второй "Жироны" составляет те же семь очков. Комфортное преимущество. "Сельта" находится на том же 17 месте, опережая зону вылета всего на два зачетных пункта.

"Реал" (Мадрид) - "Сельта" (Виго) 4:0

Голы: Винисиус Жуниор 21, Гуайта 79 (авт.), Домингес 88 (авт.), Гюллер 90+4

Реал: Лунин – Васкес, Рюдигер, Фернандес, Менди – Вальверде, Камавинга (Себальос 89), Модрич (Кроос 83) – Диас (Чуамэни 83) – Родриго (Хоселу 74), Винисиус Жуниор (Гюллер 89)

Сельта: Гвайта – Манкильо, Старфельт, Нуньес, Санчес (Серви 61) – Мингеса (Сотело 77), Бельтран (Домингес 77), де ла Торре, Бамба (Альенде 61) – Аспас, Ларсен (Дувикас 83)

Предупреждения: Камавинга 45+1, Винисиус Жуниор 55 – де ла Торре 25, Мингеса 55, Макильо 82

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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
10.03.2024 в 22:25
Многие (и не без основания) упрекают Винисиуса за излишнюю горячность и несдержанность. Это с одной стороны. А с другой, именно против него играют особенно грязно. Эпизод на 53-54 мин. тянул как минимум на 2 желтые игрокам Сельты, а то и на прямую красную Мингесе. А в итоге, первый нарушитель из Сельты вообще ничего не получил. А Мингеса отделался простенькой желтой. Такую же получил и Вини. А еще говорят о какой-то благосклонности судей к Реалу (??? !!!). Кстати о предыдущем матче, с Валенсией. Мансану осудили и отстранили, но "дело его живет" , и не только в итоговом счете того матча. А и в том, что Беллингем отбывает дисквалификацию, которую федерация просто была обязана аннулировать.
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Комментарии 4
metall5291 (Kharkiv)
10.03.2024 в 22:25
Многие (и не без основания) упрекают Винисиуса за излишнюю горячность и несдержанность. Это с одной стороны. А с другой, именно против него играют особенно грязно. Эпизод на 53-54 мин. тянул как минимум на 2 желтые игрокам Сельты, а то и на прямую красную Мингесе. А в итоге, первый нарушитель из Сельты вообще ничего не получил. А Мингеса отделался простенькой желтой. Такую же получил и Вини. А еще говорят о какой-то благосклонности судей к Реалу (??? !!!). Кстати о предыдущем матче, с Валенсией. Мансану осудили и отстранили, но "дело его живет" , и не только в итоговом счете того матча. А и в том, что Беллингем отбывает дисквалификацию, которую федерация просто была обязана аннулировать.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
10.03.2024 в 21:34
Всех реалистов с победой. По счету - разгром. По игре - так себе. Гюлера - с почином, с первым голом за Реал. Надеюсь на прогресс этого парня. В целом - нормально. Соперник не потребовал сверх усилий, их и не было.
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ANESTEZIO (Вінниця )
10.03.2024 в 21:39
Але така велика перемога просто була необхідна. По грі- якби на початку першого тайму залетіло все, що не залетіло, то рахунок був би такий самий, але про гру ніхто не казав би. Сельта слабка, але барсотушці вона добре потріпала шкурку і якби не пронегрейревське суддівство банкрути не обіграли двічи Сельту в додатковий час
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metall5291 (Kharkiv)
10.03.2024 в 21:46
Згоден, а ще команди з зони виживання не можна недооцінювати. Вони на цьому етапі більш небезпечні за багатьох середняків.
 
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