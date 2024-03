Ла Лига. Реал Мадрид – Сельта Виго 4:0. Аутсайдер разбит

Чемпионат Испании, 28 тур

"Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Главный арбитр: Марио Мелеро Лопес

Есть соперники в футболе, против которых не нужно слишком сильно напрягаться. Именно такую роль сегодня сыграла "Сельта". Подопечные Бенитеса выдавали хорошие эпизоды только вспышками. А в итоге еще дважды забили, правда – в собственные ворота.

Стартовые полчаса матча были полностью за "Реалом". Были шансы у Камавинги (прекрасно сыграл Гуайта) и Васкеса. На 21 минуте все переросло в гол. Дважды голкипер гостей спасал после ударов, однако третье добивание заблокировать не успел. Винисиус все-таки открыл счет. В третьем подряд сезоне бразилец забил минимум 10 голов в рамках чемпионата.

После еще нескольких миниэпизодов "Реала" атаковать начала и "Сельта". Наиболее острыми гости были в компенсированное ко второму тайму время. Сначала Лунин неуверенно выбил кулаком подачу, после чего удар “кельтов” заблокировали защитники. А вот перед самым перерывом де ла Торре должен был забивать после навеса Аспаса со стандарта. Даже в противоход голкиперу пробил, но и выше ворот.

Во втором тайме команды расшатывались. В итоге "Сельта" прилично поплыла. В период с 58 по 68 минуту "Реал" имел три достойных шанса, но в трех случаях игроки "сливочных" – Диас, Родриго, Жуниор – били по позиции голкипера. Не без умаления ценности работы Гуайты – он сегодня парировал все, что мог.

Однако от неудачи голкипер гостей сбежать не смог. На 78 минуте после подачи Модрича пробил Рюдигер и попал в перекладину. От каркаса ворот мяч полетел в спину Гуайте, а затем – в ворота. Досадно.

Еще и на 88 минуте "Сельта" и второй автогол оформила. После прострела Винисиуса и неудачной игры на выходе от Гуайты мяч попал в ногу Домингесу – потом покатился в ворота.

Не смотря на эти ошибки, Гуайта установил свой личный рекорд в рамках Ла Лиги. Впервые за 195 матчей он записал в свой актив 11 сейвов за один поединок. Этот автогол стал дебютным для испанца.

1 - Vicente Guaita ???????? has made 11 saves against Real Madrid, his best tally in his @LaLiga career, and the first match in the competition in which he has scored an own goal (195 games). Bitter. pic.twitter.com/xo2pWSMP65