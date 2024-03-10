  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сухой матч. Стали известны оценки Лунина за игру против Сельты
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сухой матч. Стали известны оценки Лунина за игру против Сельты

Испания

Вся команда сыграла хорошо

Сухой матч. Стали известны оценки Лунина за игру против Сельты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 28-го тура Ла Лиги "Реал" - "Сельта" закончился разгромной победой первых (4:0). Все 90 минут за "Реал" сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

Читайте такжеЛунин – второй лучший кипер текущего сезона ЛЧ по проценту сейвов

Соперник лишь однажды попал в створ ворот, поэтому Андрей имеет 1 сейв. Кроме этого, он отдал 85% точных пасов, выполнил 2 удачных лонгбола (с 6-ти попыток) и выиграл 1-е верховое единоборство. Аналитические порталы оценили действия голкипера на высокие баллы. От WhoScored выставлена оценка 7,2. Почти такая же от статистиков из Sofascore - 7,3.

Лунин провел в этом сезоне за "Реал" 22 матча во всех турнирах. Следующий поединок мадридцев ждет против "Осасуны" 16-го марта.

По теме
yellow-arrow
Без сопротивления. Реал - Сельта 4:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Ла Лига. Реал Мадрид – Сельта Виго 4:0. Аутсайдер разбит
yellow-arrow
Реал Мадрид – Сельта Виго. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура чемпионата Испании
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости