Сухой матч. Стали известны оценки Лунина за игру против Сельты

Матч 28-го тура Ла Лиги "Реал" - "Сельта" закончился разгромной победой первых (4:0). Все 90 минут за "Реал" сыграл украинский голкипер Андрей Лунин.

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Соперник лишь однажды попал в створ ворот, поэтому Андрей имеет 1 сейв. Кроме этого, он отдал 85% точных пасов, выполнил 2 удачных лонгбола (с 6-ти попыток) и выиграл 1-е верховое единоборство. Аналитические порталы оценили действия голкипера на высокие баллы. От WhoScored выставлена оценка 7,2. Почти такая же от статистиков из Sofascore - 7,3.

Лунин провел в этом сезоне за "Реал" 22 матча во всех турнирах. Следующий поединок мадридцев ждет против "Осасуны" 16-го марта.