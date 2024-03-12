Левандовский: Сейчас уже другое поколение - появился инстаграм, соцсети. Давление стало огромно

Центрфорвард "Барселоны" Роберт Левандовский проанализировал околофутбольные изменения за последние годы.

"Сейчас уже другое поколение. Появился Инстаграм, социальные сети...из-за этого еще сложнее. Потому что игрокам от этого никуда не убежать, они не могут закрыться в четырех стенах.



В этом и заключается вызов футбола: смогут ли эти игроки психологически выдержать десять, двенадцать или больше лет. Давление огромно, и не многие могут с ним справиться", - приводит слова поляка Marca.