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Левандовский: Сейчас уже другое поколение - появился инстаграм, соцсети. Давление стало огромно

Испания

Польский нападающий отметил изменения

Левандовский: Сейчас уже другое поколение - появился инстаграм, соцсети. Давление стало огромно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центрфорвард "Барселоны" Роберт Левандовский проанализировал околофутбольные изменения за последние годы.

"Сейчас уже другое поколение. Появился Инстаграм, социальные сети...из-за этого еще сложнее. Потому что игрокам от этого никуда не убежать, они не могут закрыться в четырех стенах.

В этом и заключается вызов футбола: смогут ли эти игроки психологически выдержать десять, двенадцать или больше лет. Давление огромно, и не многие могут с ним справиться", - приводит слова поляка Marca.

Левандовский сыграл в 35 матчах за "сине-гранатовых" в этом сезоне во всех турнирах, в которых забил в ворота соперника 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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Роберт Левандовский Барселона социальные сети
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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