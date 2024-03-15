Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Все еще сенсационная "Жирона" в последнем туре перед мартовской паузой на сборные съездит в гости к "Хетафе", где ей точно будет сложно.

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В 28 турах Ла Лиги синие насобирали уже 97 желтых и 9 красных карточек, они самая грубая команда Испании. При этом у самой "Жироны" 4 поражения в 5 последних выездных матчах, и вдобавок ее украинские лидеры попали в черную полосу.

Артем Довбик не забивает с середины января, а Виктор Цыганков, показывающий отменный футбол, в прошлый уик-энд получил травму. Кто их заменит? И заменит ли вообще?

Ответы мы узнаем в субботу , 16 марта , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало матча — в 19:30 по Киеву.

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