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Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Хетафе" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Хетафе — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

UA-Футбол
Новина українською

Все еще сенсационная "Жирона" в последнем туре перед мартовской паузой на сборные съездит в гости к "Хетафе", где ей точно будет сложно.

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В 28 турах Ла Лиги синие насобирали уже 97 желтых и 9 красных карточек, они самая грубая команда Испании. При этом у самой "Жироны" 4 поражения в 5 последних выездных матчах, и вдобавок ее украинские лидеры попали в черную полосу.

Артем Довбик не забивает с середины января, а Виктор Цыганков, показывающий отменный футбол, в прошлый уик-энд получил травму. Кто их заменит? И заменит ли вообще?

Ответы мы узнаем в субботу, 16 марта, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 19:30 по Киеву.

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