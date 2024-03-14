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Левандовский - о Мбаппе: Играть против него в Ла Лиге будет круто
Форвард Барселоны высказался о Мбаппе
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
Роберт Левандовский, нападающий "Барселоны", прокомментировал возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
"Еще нет никакого "Поехали", поэтому мне трудно комментировать! Но, зная Килиана и общаясь с ним в прошлом, я знаю, что играть против него в Ла Лиге будет круто".
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Напомним, что ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал предварительный контракт с "Реалом".
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