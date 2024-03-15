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Винисиус угрожал пропустить матч с Валенсией из-за оскорбительного поста в соцсетях
Очередной расистский скандал с бразильцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор мог не принять участия в матче 27-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (2:2).
Как сообщает Relevo, бразильский вингер находился в ярости после удивленной публикацией в аккаунте клуба в Instagram. На ней Винисиус целует эмблему "сливочных", а рядом размещен стикер с логотипом израильского дуэта ди-джеев Vini Vici, где изображена эволюция от обезьяны к человеку.
По информации источника, футболист произносил очень резкие слова в адрес лиц, отвечающих за работу с соцсетями, и угрожал пропустить матч с "Валенсией". Однако, ситуацию уладил генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес, убедив Жуниора принять участие в поединке, а также пообещал применить дисциплинарные меры по отношению к ответственным за произошедшее
Напомним, Винисиус вышел на поле в том матче, и оформил дубль.
#ExclusivaRelevo ???? Una publicación del Madrid en redes desató una crisis con Vinicius, que amenazó con no jugar en Mestalla.— Relevo (@relevo) March 14, 2024
La imagen contenía un logo del grupo 'Vini Vici', inspirado en la evolución del mono al ser humano.@JorgeCPicon ???? @Rodra10_97https://t.co/KaQEemBuzj
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