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Винисиус угрожал пропустить матч с Валенсией из-за оскорбительного поста в соцсетях

Испания

Очередной расистский скандал с бразильцем

Винисиус угрожал пропустить матч с Валенсией из-за оскорбительного поста в соцсетях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор мог не принять участия в матче 27-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (2:2).

Как сообщает Relevo, бразильский вингер находился в ярости после удивленной публикацией в аккаунте клуба в Instagram. На ней Винисиус целует эмблему "сливочных", а рядом размещен стикер с логотипом израильского дуэта ди-джеев Vini Vici, где изображена эволюция от обезьяны к человеку.

По информации источника, футболист произносил очень резкие слова в адрес лиц, отвечающих за работу с соцсетями, и угрожал пропустить матч с "Валенсией". Однако, ситуацию уладил генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес, убедив Жуниора принять участие в поединке, а также пообещал применить дисциплинарные меры по отношению к ответственным за произошедшее

Напомним, Винисиус вышел на поле в том матче, и оформил дубль.

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1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.03.2024 в 12:45
веди себя, как человек, и люди потянутся! а так на твои выёживания тебя ещё больше троллят, алень!
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Комментарии 6
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.03.2024 в 12:45
веди себя, как человек, и люди потянутся! а так на твои выёживания тебя ещё больше троллят, алень!
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1
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avatar
ukrop68 (Львів)
15.03.2024 в 14:08
...а ти спілкуйся нормальною мовою,а не гавкай на "свінасабачьєм"!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.03.2024 в 14:36
не указывай, на каком языке мне разговаривать, суржиковец! и иди жену поучи щи варить!
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.03.2024 в 14:14
TIRAN (Донецк (Украина!)) Поздно уже, он себя уже показал с «лучшей» стороны. Теперь его в покое не оставят.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.03.2024 в 12:43
Щось з цим афроамериканошкірим негаразд , оного його тролять , ще семітами підписали !
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KondratCheUa (Чернигов)
15.03.2024 в 12:47
Бурно реагирует, выходит из себя вот и тролят!
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