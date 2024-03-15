Винисиус угрожал пропустить матч с Валенсией из-за оскорбительного поста в соцсетях

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор мог не принять участия в матче 27-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (2:2).

Как сообщает Relevo, бразильский вингер находился в ярости после удивленной публикацией в аккаунте клуба в Instagram. На ней Винисиус целует эмблему "сливочных", а рядом размещен стикер с логотипом израильского дуэта ди-джеев Vini Vici, где изображена эволюция от обезьяны к человеку.



По информации источника, футболист произносил очень резкие слова в адрес лиц, отвечающих за работу с соцсетями, и угрожал пропустить матч с "Валенсией". Однако, ситуацию уладил генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес, убедив Жуниора принять участие в поединке, а также пообещал применить дисциплинарные меры по отношению к ответственным за произошедшее

Напомним, Винисиус вышел на поле в том матче, и оформил дубль.