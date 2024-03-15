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Примера. Реал Сосьедад — Кадис 2:0. Вылет из ЛЧ оживил басков

Испания

Вторая кряду победа "Ла Реала"

Примера. Реал Сосьедад — Кадис 2:0. Вылет из ЛЧ оживил басков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" дома по делу обыграл "Кадис", который не смог оттолкнуться от сенсационной победы над "Атлетико" в прошлом туре.

По факту, баски обязаны были забивать 2-3 гола уже в стартовые 30 минут, но Конан Ледесма отразил все попытки, кроме одной — это Мерино забил в пустые ворота после гениального паса Оярсабаля.

Глобально "Кадис" мог спасти игру только перед перерывом, когда Крис Рамос и Хуанми запороли по хорошему моменту каждый.

Уже во втором тайме баски опять взялись за свое, и после пары отбитых попыток от Мерино и Субименди таки забили повторно. Отличился Захарян, которого Браис вывел на удар идеальным прострелом.

В таблице победа гарантировала "Сосьедаду" 6-е место по итогам тура — у него 46 очков. "Кадис" остался 18-м с 22 баллами и пока еще двумя очками отставания от спасительной 17-й строчки, где устроилась "Сельта".

29-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Кадис" - 2:0

Голы: Мерино, 28, Захарян, 68

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан (Тирни, 46) — Браис Мендес, Субименди (Турьентес, 75), Мерино — Кубо (Захарян, 66), Оярсабаль (Андре Силва, 74), Бекер (Магунаселайя, 84)

"Кадис": Ледесма — Карселен, Усу, Чуст, Хави Эрнандес (Лукас Пирес, 82) — Собрино (Окампо, 86), Алькарас, Куаме, Наварро (Мачис, 82) — Макси Гомес (Рамос, 34), Хуанми (Гвардиола, 86)

Предупреждения: Галан, 45, Субименди, 45+2, Ле Норман, 70 — Рамос, 70

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