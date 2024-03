Примера. Реал Сосьедад — Кадис 2:0. Вылет из ЛЧ оживил басков

"Реал Сосьедад" дома по делу обыграл "Кадис", который не смог оттолкнуться от сенсационной победы над "Атлетико" в прошлом туре.

По факту, баски обязаны были забивать 2-3 гола уже в стартовые 30 минут, но Конан Ледесма отразил все попытки, кроме одной — это Мерино забил в пустые ворота после гениального паса Оярсабаля.

Глобально "Кадис" мог спасти игру только перед перерывом, когда Крис Рамос и Хуанми запороли по хорошему моменту каждый.

Уже во втором тайме баски опять взялись за свое, и после пары отбитых попыток от Мерино и Субименди таки забили повторно. Отличился Захарян, которого Браис вывел на удар идеальным прострелом.

Mikel Merino has scored 4 goals in his last 6 games for Real Sociedad in all competitions. ????????????pic.twitter.com/sg5tKbKTJD