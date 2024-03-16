ПСВ готовый выкупить Сержиньо Деста

"ПСВ" готов выкупить у "Барселоны" Сержиньо Деста, сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, нидерландскому "ПСВ" понравилась отдача на поле 23-летнего Деста, и они готовые выкупит у "Барселоны" американского защитника. Отмечается, что если "Барса" согласиться отдать игрока, то она заработает около 10 миллионов евро.

Напомним, Дест на правах аренды перебрался в ПСВ в августе 2023 года. Аренда рассчитана до июня 2024 года. За этот сезон Дест сыграл в 32 матчах во всех турнирах, где отличился 2 голами и 6 результативными передачами.