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ПСВ готовый выкупить Сержиньо Деста
Но уход Хави может все изменить
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСВ" готов выкупить у "Барселоны" Сержиньо Деста, сообщает Sport.es.
Как говорится в источнике, нидерландскому "ПСВ" понравилась отдача на поле 23-летнего Деста, и они готовые выкупит у "Барселоны" американского защитника. Отмечается, что если "Барса" согласиться отдать игрока, то она заработает около 10 миллионов евро.
Напомним, Дест на правах аренды перебрался в ПСВ в августе 2023 года. Аренда рассчитана до июня 2024 года. За этот сезон Дест сыграл в 32 матчах во всех турнирах, где отличился 2 голами и 6 результативными передачами.
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