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ПСВ готовый выкупить Сержиньо Деста

Испания
Обновлено

Но уход Хави может все изменить

ПСВ готовый выкупить Сержиньо Деста

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"ПСВ" готов выкупить у "Барселоны" Сержиньо Деста, сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, нидерландскому "ПСВ" понравилась отдача на поле 23-летнего Деста, и они готовые выкупит у "Барселоны" американского защитника. Отмечается, что если "Барса" согласиться отдать игрока, то она заработает около 10 миллионов евро.

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Напомним, Дест на правах аренды перебрался в ПСВ в августе 2023 года. Аренда рассчитана до июня 2024 года. За этот сезон Дест сыграл в 32 матчах во всех турнирах, где отличился 2 голами и 6 результативными передачами.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
16.03.2024 в 12:11
Да конечно продавать, об чём разговор. Пока хоть шо-то дают.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
16.03.2024 в 12:11
Да конечно продавать, об чём разговор. Пока хоть шо-то дают.
Ответить
0
0

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