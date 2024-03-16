Французские футболисты Реала не сыграют на ОИ-2024, - СМИ

Французские футболисты "Реала" могут не принять участие на летней Олимпиаде-2024. В письме в Федерацию футбола Франции представители клуба сообщили, что не планируют отпускать своих игроков в Париж на соревнования, об этом сообщает французское издание lequipe.

Среди возможных претендентов на попадание в состав команды есть Эдуардо Камавинга, который подходит по возрастной квоте до 23 лет. Также в состав могут попасть Орельен Чуамени и Ферлан Менди. На Олимпиаду разрешено вызвать трех игроков старше разрешенного возраста.

ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Заметим, что в случае попадания в состав, игроки будут иметь только потенциальный перерыв в 12 дней после окончания Евро-2024.