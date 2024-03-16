Испания
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Довбик - в старте Жироны на очередную игру Ла Лиги
Цыганкова нет
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик будет играть в стартовом составе команды в матче Ла Лиги против "Хетафе". Полузащитник Виктор Цыганков, напомним, травмирован, поэтому эту игру пропустит.
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???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GetafeGirona pic.twitter.com/ulyQpBKBwn— Girona FC (@GironaFC) March 16, 2024
Поединок 29-го тура чемпионата Испании "Хетафе" - "Жирона" начнется в 19:30. Текстовая трансляция будет доступна на сайте UA-Футбол.
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