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Довбик - в старте Жироны на очередную игру Ла Лиги

Испания
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Цыганкова нет

Довбик - в старте Жироны на очередную игру Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик будет играть в стартовом составе команды в матче Ла Лиги против "Хетафе". Полузащитник Виктор Цыганков, напомним, травмирован, поэтому эту игру пропустит.

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Поединок 29-го тура чемпионата Испании "Хетафе" - "Жирона" начнется в 19:30. Текстовая трансляция будет доступна на сайте UA-Футбол.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona
Опубликовал: Виктор Иванчук
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