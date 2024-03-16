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Стали известны оценки Довбика за проигранный матч в Ла Лиге

Испания

Жирона, Жирона...

Стали известны оценки Довбика за проигранный матч в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч 29-го тура Ла Лиги между "Хетафе" и "Жироной" завершился победой первых (1:0). Нападающий Артем Довбик отыграл весь поединок.

В этой игре Артем совершил 18 касаний мяча, имел 6 ударов по воротам (3 в створ), выиграл 5 единоборств из 10-ти, дважды сфолил и 5 раз потерял мяч. Статистически-аналитические порталы оказались строгими к нападающему. От WhoScored Артем имеет 6,5 баллов, а от Sofascore - 6,1 (наименьшую среди всех футболистов).

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Полузащитник Виктор Цыганков не принимал участия в игре из-за повреждения. Точные сроки восстановления игрока неизвестны.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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