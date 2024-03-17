Испания
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Барселона внимательно следит ситуацией Брайана Сарагосы
Еще один фактор - это проблемы с адаптацией
Twitter FC Bayern München
"Барселона" заинтересована в полузащитнике "Баварии" Брайане Сарагосе. Об этом сообщает Sport.es.
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Как говорится в издании, если новый тренер "Баварии" не будет заинтересован в услугах Сарагосы, "Барселона" попытается подписать 22-летнего испанца.
Напомним, Брайан Сарагоса - полузащитник клуба "Гранада" и сборной Испании. Выступает на правах аренды за клуб "Бавария". За этот сезон Сарагоса сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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