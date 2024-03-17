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Источник: де Поль останется в Атлетико
Игрок общался об этом с Симеоне и Скалони
Фото: ФК Атлетіко Мадрид
Трансферный инсайдер Маттео Моретто сообщает, что полузащитник "Атлетико" Родриго де Пауль решил остаться в "Атлетико". Напомним, игрок часто становился предметом слухов о смене клуба.
Аргентинца связывали с "Ювентусом" и клубами из Саудовской Аравии. Прошлым летом саудиты предлагали футболисту большие деньги, но он отказал после консультаций с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне и наставником сборной Аргентины Лионелем Скалони. Де Пауль хочет продолжать бороться за самые высокие награды в Европе.
В текущем сезоне де Пауль сыграл за "Атлетико" 37 матчей, забил 1 гол, отдал 5 ассистов, заработал 7 желтых карточек и 1 красную.
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