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Карло Анчелотти одержал 200 побед с мадридским Реалом

Испания

Итальянский специалист достиг этого рубежа в матче с Осасуной

Карло Анчелотти одержал 200 побед с мадридским Реалом

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Карло Анчелотти одержал свою 200-ю победу на посту главного тренера мадридского "Реала". Произошло это в матче против "Осасуны", где сливочные победили со счетом 2:4. Итальянец достиг этой отметки после 277 матчей за пять сезонов во главе команды. Кроме этого, матч на "Эстадио Эль Садар" стал 900-м в карьере Анчелотти в высшем дивизионе.

200 побед 64-летнего специалиста с "Реалом" распределяются следующим образом: 129 в Ла Лиге, 43 в Лиге чемпионов, 18 в Копа дель Рей, 4 в Суперкубке Испании, 4 в клубном чемпионате мира и 2 в Суперкубке Европы.

Карло Анчелотти является вторым тренером в истории "Реала", который получил наибольшее количество побед, уступая лишь Мигелю Муньосу. Испанский тренер во главе сливочных имел 357 побед. Его рекорд как мадридца включает пятнадцать титулов: 2 Лиги чемпионов, 1 Межконтинентальный кубок, 3 Копы дель Рей и 9 Ла Лига.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
ФК Реал Мадрид
Опубликовал: Александр Гресь
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