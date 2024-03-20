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Федерация футбола Испании подверглась обыскам после сделки с Саудовской Аравией. Уже задержано семь человек

Испания

Также есть претензии к экс-главе RFEF, встрявшего в скандал с поцелуем футболистки женской сборной

Федерация футбола Испании подверглась обыскам после сделки с Саудовской Аравией. Уже задержано семь человек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Утром 20 марта Королевская федерация футбола Испании (RFEF) подверглась рейду со стороны полиции в связи с подозрениями в коррупционной деятельности, основанной на "нерегулярных контрактах" за последние пять лет, сообщает Football Espana.

Около полудня среды появились новости о том, что в штаб-квартире Испанской федерации футбола полиция провела обыск в поисках документов и доказательств в связи с предполагаемым отмыванием денег. Как стало известно журналистам Diario AS, данное распоряжение было отдано тем же судом, который расследует контракты, подписанные между RFEF и Саудовской Аравией относительно проведения Суперкубка Испании.

Первоначальные переговоры между сторонами были заключены компанией Kosmos, принадлежащей Жерару Пике. Эти контракты приносят RFEF доход в размере 40 миллионов евро в год.

Помимо рейда, было произведено семь арестов, одновременно совершены рейды еще в десятке домов действующих и бывших сотрудников. Один из этих домов принадлежит бывшему президенту RFEF Луису Рубьялесу, который решением ФИФА и правительством Испании был отстранен от должности из-за обвинений в сексуальном домагательстве. Полиция приехала в дом к экс-главе федерации в поисках улик, но по предварительным данным - Рубиалес находится на свободе.

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Испания полиция Ла Лига rfef
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Источник:
Football Espana-of-corruption-and-money-laundering
Опубликовал: Александр Бураков
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