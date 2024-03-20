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Директор Барселоны прокомментировал будущее Араухо в клубе
Он подпишет новое соглашение, если захочет (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Барселоны" Деку прокомментировал будущее защитника Рональда Араухо.
"Контракт? Он подпишет новое соглашение, если захочет. Мы приложим усилия, потому что Араухо этого заслуживает. Наша задача как клуба заключается в том, чтобы удержать лучших игроков, которых мы имеем".
У защитника контракт рассчитан до июня 2026 года. Рональд в этом сезоне Ла Лиги сыграл 21 матч, в которых забил один гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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