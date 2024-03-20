Директор Барселоны прокомментировал будущее Араухо в клубе

Директор "Барселоны" Деку прокомментировал будущее защитника Рональда Араухо.

"Контракт? Он подпишет новое соглашение, если захочет. Мы приложим усилия, потому что Араухо этого заслуживает. Наша задача как клуба заключается в том, чтобы удержать лучших игроков, которых мы имеем".

У защитника контракт рассчитан до июня 2026 года. Рональд в этом сезоне Ла Лиги сыграл 21 матч, в которых забил один гол.