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Известна причина, почему Канселу пропустил матч против мадридского Атлетико
Канселу отсутствовал по рекомендации врача
Barca Blaugranes
В минувшие выходные защитник "Барселоны" Жоау Канселу не играл в матче против мадридского "Атлетико" (0:3).
Канселу отсутствовал по рекомендации врача. У его родственника диагностировали проблемы с сердцем, и медицинский персонал "Барсы" решил не рисковать. Они провели обследование для того, чтобы исключить, что это наследственное заболевание.
Медицинский осмотр ничего не выявил, защитник возвращается в команду после того, как пропустил прошлую игру.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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