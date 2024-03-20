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Известна причина, почему Канселу пропустил матч против мадридского Атлетико

Испания

Канселу отсутствовал по рекомендации врача

Известна причина, почему Канселу пропустил матч против мадридского Атлетико

Barca Blaugranes

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В минувшие выходные защитник "Барселоны" Жоау Канселу не играл в матче против мадридского "Атлетико" (0:3).

Канселу отсутствовал по рекомендации врача. У его родственника диагностировали проблемы с сердцем, и медицинский персонал "Барсы" решил не рисковать. Они провели обследование для того, чтобы исключить, что это наследственное заболевание.

Медицинский осмотр ничего не выявил, защитник возвращается в команду после того, как пропустил прошлую игру.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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