Известна причина, почему Канселу пропустил матч против мадридского Атлетико

В минувшие выходные защитник "Барселоны" Жоау Канселу не играл в матче против мадридского "Атлетико" (0:3).

Канселу отсутствовал по рекомендации врача. У его родственника диагностировали проблемы с сердцем, и медицинский персонал "Барсы" решил не рисковать. Они провели обследование для того, чтобы исключить, что это наследственное заболевание.

Медицинский осмотр ничего не выявил, защитник возвращается в команду после того, как пропустил прошлую игру.