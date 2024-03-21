Ключевой игрок Барселоны вернется к матчу ЛЧ против ПСЖ к матчу ЛЧ

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг быстро восстанавливается после травмы.

По информации издания Sport, нидерландец 10 апреля будет готов сыграть в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "ПСЖ".

Напомним, что Де Йонг получил травму в начале марта в матче против "Атлетик Бильбао" (0:0).

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола.