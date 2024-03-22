Президент Барселоны Лапорта: Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможность назначения Луиса Энрике новым главным тренером команды.

"Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист, но мы не говорили ни с ним, ни с другими тренерами, поскольку уважаем Хави".

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"Тот, кто хочет прийти в "Барсу", должен подождать до конца сезона, поскольку мы будем ждать окончательного решения Хави", - добавил Лапорта.

Сейчас Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеют 64 балла, они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.