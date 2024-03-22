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Президент Барселоны Лапорта: Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист

Испания

Сейчас испанский клуб ждет окончательного решения Хави

Президент Барселоны Лапорта: Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможность назначения Луиса Энрике новым главным тренером команды.

"Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист, но мы не говорили ни с ним, ни с другими тренерами, поскольку уважаем Хави".

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"Тот, кто хочет прийти в "Барсу", должен подождать до конца сезона, поскольку мы будем ждать окончательного решения Хави", - добавил Лапорта.

Сейчас Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеют 64 балла, они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.

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Жоан Лапорта Барселона Хави Луис Энрике
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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