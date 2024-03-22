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Президент Барселоны Лапорта: Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист
Сейчас испанский клуб ждет окончательного решения Хави
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал возможность назначения Луиса Энрике новым главным тренером команды.
"Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист, но мы не говорили ни с ним, ни с другими тренерами, поскольку уважаем Хави".
"Тот, кто хочет прийти в "Барсу", должен подождать до конца сезона, поскольку мы будем ждать окончательного решения Хави", - добавил Лапорта.
Сейчас Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеют 64 балла, они отстают от лидера ("Реал Мадрид") на 8 очков.
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