  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Барселоны прокомментировал будущее Араухо в клубе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Барселоны прокомментировал будущее Араухо в клубе

Испания
Обновлено

Лапорта надеется, что игрок останется

Президент Барселоны прокомментировал будущее Араухо в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что защитник Рональд Араухо останется в испанском клубе.

"Бавария" сделала предложение? Многие думают, что "Барса" находится в трудном финансовом положении, но оно улучшается..."

Читайте такжеКлючевой игрок Барселоны вернется к матчу ЛЧ против ПСЖ

"Я уверен, что оставлю Рональда в "Барсе", - добавил Лапорта.

У Араухо контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2026 года. Защитник в этом сезоне Ла Лиги сыграл 21 матч, в которых забил один гол.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Президент Барселоны Лапорта: Мне нравится Луис Энрике, он очень хороший специалист
yellow-arrow
Лапорта: Я бы очень хотел, чтобы Хави остался на посту тренера Барсы
yellow-arrow
Лапорта: У Барселоны есть шансы на победу в Примере и Лиге чемпионов
Бавария (Мюнхен) Жоан Лапорта Барселона Рональд Араухо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости