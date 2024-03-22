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Президент Барселоны прокомментировал будущее Араухо в клубе
Лапорта надеется, что игрок останется
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что защитник Рональд Араухо останется в испанском клубе.
"Бавария" сделала предложение? Многие думают, что "Барса" находится в трудном финансовом положении, но оно улучшается..."
"Я уверен, что оставлю Рональда в "Барсе", - добавил Лапорта.
У Араухо контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2026 года. Защитник в этом сезоне Ла Лиги сыграл 21 матч, в которых забил один гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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