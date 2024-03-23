Лапорта: Нам необходимо научиться расставлять приоритеты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал о том, какие трансферы стоит ждать этим летом.

"Будет одно или два пополнения состава, которые усилят команду. Не вижу необходимости вкладывать средства в игроков, которые могли бы испортить то, что мы строим, то есть сбалансированную команду, нам необходимо научиться расставлять приоритеты", — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Напомним, после 29 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 64 очка и занимает второе место, отставая от занимающего первое место "Реал Мадрида" на восемь очков.