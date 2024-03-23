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Лапорта: Нам необходимо научиться расставлять приоритеты
Не раскрыл планов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Президент "Барселоны" Жоан Лапорт рассказал о том, какие трансферы стоит ждать этим летом.
"Будет одно или два пополнения состава, которые усилят команду. Не вижу необходимости вкладывать средства в игроков, которые могли бы испортить то, что мы строим, то есть сбалансированную команду, нам необходимо научиться расставлять приоритеты", — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.
Напомним, после 29 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 64 очка и занимает второе место, отставая от занимающего первое место "Реал Мадрида" на восемь очков.
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