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Мадрид вносит коррективы. Атлетико хочет продать Жоау Феликса

Испания

Хватит ли денег Барселоне, чтобы купить португальца?

Мадрид вносит коррективы. Атлетико хочет продать Жоау Феликса

Fora de Jogo

Новина українською

Руководство "Атлетико Мадрид" решило продать Жоау Феликса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По имеющеюся информации, "Барселона" собиралась продлить контракт аренды португальца еще на один сезон, однако в "Мадриде" заявили что собираются продать Жоау Феликса за 60 миллионов евро, такая сумма может быть проблемной для "Барсы", вот почему карьера 24-летнего нападающего в "сине-гранатовой" команде под вопросом.

Напомним, за этот сезон Феликс принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Жоау Феликс
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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