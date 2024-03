Кроос ответил на вопросы о завершении карьеры и потенциальном трансфере Мбаппе в Реал

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем.

Также немецкий хавбек прокомментировал потенциальный переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "королевского" клуба.

Контракт Тони со "сливочными" действует до конца июня этого года.

Ранее сообщалось, что в начале июня Мбаппе официально станет игроком "Реала".

Toni Kroos: "I'll decide my future in one or two months, then we will see…", told TVE.



Real Madrid remain optimistic to keep him.



"Mbappé? We always want the best players to be at Real Madrid and he's one of them, but I don't know his decision", Kroos said.