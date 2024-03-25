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Кроос ответил на вопросы о завершении карьеры и потенциальном трансфере Мбаппе в Реал
Мнение 34-летнего хавбека об из одних наиболее интригующих вопросах в летнее трансферное окно
Фото: Statathlon
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем.
"Через один-два месяца я определюсь со своим будущим, а затем посмотрим".
Также немецкий хавбек прокомментировал потенциальный переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "королевского" клуба.
"Мы всегда хотим, чтобы за "Реал" выступали лучшие игроки. Мбаппе - один из них, но я не осведомлён о его решении", - цитирует Крооса журналист Фабрицио Романо.
Контракт Тони со "сливочными" действует до конца июня этого года.
Ранее сообщалось, что
???????????? Toni Kroos: “I’ll decide my future in one or two months, then we will see…”, told TVE.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2024
ℹ️ Real Madrid remain optimistic to keep him.
“Mbappé? We always want the best players to be at Real Madrid and he’s one of them, but I don’t know his decision”, Kroos said. pic.twitter.com/g6fHzaJR7p
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