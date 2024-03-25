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Кроос ответил на вопросы о завершении карьеры и потенциальном трансфере Мбаппе в Реал

Испания

Мнение 34-летнего хавбека об из одних наиболее интригующих вопросах в летнее трансферное окно

Кроос ответил на вопросы о завершении карьеры и потенциальном трансфере Мбаппе в Реал

Фото: Statathlon

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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос ответил на вопрос о своём будущем.

"Через один-два месяца я определюсь со своим будущим, а затем посмотрим".

Также немецкий хавбек прокомментировал потенциальный переход нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "королевского" клуба.

"Мы всегда хотим, чтобы за "Реал" выступали лучшие игроки. Мбаппе - один из них, но я не осведомлён о его решении", - цитирует Крооса журналист Фабрицио Романо.

Контракт Тони со "сливочными" действует до конца июня этого года.

Ранее сообщалось, что в начале июня Мбаппе официально станет игроком "Реала".

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Тони Кроос Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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