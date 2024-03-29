Чемпион Европы и мира может завершить свою карьеру

Голкипер "Вильярреала", а также чемпион Европы и мира Пепе Рейна этим летом может завершить профессиональную футбольную карьеру. Об этом сообщает Николо Скира.

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У игрока контракт с испанским клубом заканчивается в конце этого сезона 30 июня 2024 года.

Голкипер во всех турнирах за "Вильярреал" в нынешнем сезоне провел 11 поединков, в которых пропустил 14 мячей; 3 матча отыграл на ноль.

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