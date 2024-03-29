Хави: Кубарси и Ямал могут начать новую эру в Барсе

Хави Эрнандес, главный тренер "Барселоны", высказался о двух игроках своей команды.

"Пау Кубарси и Ламин Ямал могут начать новую эру в "Барсе".

"Они выступают здесь на самой большой сцене и на самом лучшем уровне, безусловно. Теперь они должны поддерживать этот уровень, и я уверен, что у них есть все возможности для этого", - добавил Хави.

Пау в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями. А Ламин провел 28 поединков, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.