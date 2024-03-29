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Хави: Кубарси и Ямал могут начать новую эру в Барсе

Испания

Тренер рассказал об игроках Барсы

Хави: Кубарси и Ямал могут начать новую эру в Барсе

twitter/FabrizioRomano

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Хави Эрнандес, главный тренер "Барселоны", высказался о двух игроках своей команды.

"Пау Кубарси и Ламин Ямал могут начать новую эру в "Барсе".

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"Они выступают здесь на самой большой сцене и на самом лучшем уровне, безусловно. Теперь они должны поддерживать этот уровень, и я уверен, что у них есть все возможности для этого", - добавил Хави.

Пау в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями. А Ламин провел 28 поединков, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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Хави Эрнандес Барселона Ламин Ямал Пау Кубарси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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