Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Кубарси и Ямал могут начать новую эру в Барсе
Тренер рассказал об игроках Барсы
twitter/FabrizioRomano
Хави Эрнандес, главный тренер "Барселоны", высказался о двух игроках своей команды.
"Пау Кубарси и Ламин Ямал могут начать новую эру в "Барсе".
"Они выступают здесь на самой большой сцене и на самом лучшем уровне, безусловно. Теперь они должны поддерживать этот уровень, и я уверен, что у них есть все возможности для этого", - добавил Хави.
Пау в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями. А Ламин провел 28 поединков, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
Популярное сейчас
- От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
- "Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
- Франция - главный претендент, Украина - в топ-15. Издание Goal представило рейтинг фаворитов Евро-2024
- Дер-Класикер, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО