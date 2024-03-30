Осталось согласовать сумму трансфера. Альфонсо Дэвис близок к переходу в Реал Мадрид

Альфонсо Дэвис близок к переходу в "Реал Мадрид". Об этом сообщает AS.

По информации издания, "Реал Мадрид" договорился о соглашении с 23-летним Альфонсо Дэвисом, теперь для перехода канадца в "мадридский" клуб нужно согласовать сумму трансфера. Издание добавляет, что "Реал Мадрид" готов предложить около 25 миллионов евро за игрока, тем временем "Бавария" хочет получить 50 миллионов евро.

Напомним, за этот сезон Альфонсо Дэвис принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

