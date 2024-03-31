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Жирона – Бетис: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Сможет ли отличиться Довбик?

Жирона – Бетис: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 30-го тура испанского чемпионата встретятся претенденты на еврокубки "Жирона" и "Бетис". Каталонцы занимают третье место и уже находятся на расстоянии пяти очков от второй "Барселоны". Зато андалусийцы идут на седьмой позиции на расстоянии четырех зачетных пунктов от шестого "Реала Сосьедад". Шанс отличиться для Довбика, Цыганкова и компании.

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Ла Лига, 30 тур

31 марта, 17:15. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи" (Жирона)

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