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Жирона – Бетис: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Сможет ли отличиться Довбик?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 30-го тура испанского чемпионата встретятся претенденты на еврокубки "Жирона" и "Бетис". Каталонцы занимают третье место и уже находятся на расстоянии пяти очков от второй "Барселоны". Зато андалусийцы идут на седьмой позиции на расстоянии четырех зачетных пунктов от шестого "Реала Сосьедад". Шанс отличиться для Довбика, Цыганкова и компании.
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Ла Лига, 30 тур
31 марта, 17:15. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи" (Жирона)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Жирона - БетісСмотреть трансляцию
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