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В чемпионате Испании команда ушла с поля из-за расизма. Матч отменили
С этим надо что-то делать
Скрин: elpais.com
Матч 3-го дивизиона чемпионата Испании между "Райо Махадаонда" и "Сестао Ривер" сорвал расистский скандал.
Вратаря "Райо" Шейха Сарра оскорбляли трибуны, и он не сдержавшись пошел выяснять с ними отношения, за что получил прямую красную от судьи. В знак протеста вся команда "Махадаонды" покинула поле.
"То, что произошло — абсолютный позор. Часть стадиона не болела, а только оскорбляла нашего вратаря из-за его цвета кожи", - написал капитан "Райо" Хорхе Касадо.
Когда и как будет доигран на матч пока неясно. Эта игра чрезвычайно важна для обеих команд - "Махадаонда" идет на последнем месте в дивизионе, а "Сестао Ривер" - третий с конца.
Supongo que estos insultos racistas hacia Cheikk Sarr, portero del Rayo Majadahonda, se deben a que llevaría varios minutos o días provocando a la afición del Sestao River.— Alex Porcel (@AlexPorest) March 30, 2024
Solo lo han insultado a él.
Sarr debería hacérselo mirar.
Necesita un coach. pic.twitter.com/j7aGXBLUI3
Отметим, что это уже второй расистский скандал в Испании за два дня. Ранее болельщики "Хетафе" оскорбляли с трибун Маркоса Акунью из "Севильи".
Еще раньше жертвой нападок расистов неоднократно становился Винисиус — последний раз это было в середине марта в Памплоне.
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