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В чемпионате Испании команда ушла с поля из-за расизма. Матч отменили

Испания

С этим надо что-то делать

В чемпионате Испании команда ушла с поля из-за расизма. Матч отменили

Скрин: elpais.com

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Матч 3-го дивизиона чемпионата Испании между "Райо Махадаонда" и "Сестао Ривер" сорвал расистский скандал.

Вратаря "Райо" Шейха Сарра оскорбляли трибуны, и он не сдержавшись пошел выяснять с ними отношения, за что получил прямую красную от судьи. В знак протеста вся команда "Махадаонды" покинула поле.

"То, что произошло — абсолютный позор. Часть стадиона не болела, а только оскорбляла нашего вратаря из-за его цвета кожи", - написал капитан "Райо" Хорхе Касадо.

Когда и как будет доигран на матч пока неясно. Эта игра чрезвычайно важна для обеих команд - "Махадаонда" идет на последнем месте в дивизионе, а "Сестао Ривер" - третий с конца.

Отметим, что это уже второй расистский скандал в Испании за два дня. Ранее болельщики "Хетафе" оскорбляли с трибун Маркоса Акунью из "Севильи".

Еще раньше жертвой нападок расистов неоднократно становился Винисиус — последний раз это было в середине марта в Памплоне.

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расизм Райо Махадаонда
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Источник:
Marca
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.03.2024 в 13:58
Ну що ж доводити, що ти не верблюд... То "частково" погоджуватися з тими недалеким, які таке на тебе верещать! Може Сарра не потрібно було звертати увагу на недорозвинених Їх дурість то скоріше їх проблеми!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
31.03.2024 в 13:58
Ну що ж доводити, що ти не верблюд... То "частково" погоджуватися з тими недалеким, які таке на тебе верещать! Може Сарра не потрібно було звертати увагу на недорозвинених Їх дурість то скоріше їх проблеми!
Ответить
0
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