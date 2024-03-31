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Реал Мадрид – Атлетик: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Представители зоны Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
В 30 туре чемпионата Испании "Реал" встретится с "Атлетиком". Обе команды представляют топ-4 первенства, однако разрыв между командами составляет 16 зачетных пунктов. В первом круге "сливочные" победили со счетом 2:0. Удастся ли Лунину и на этот раз сыграть "на ноль"?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Ла Лига, 30 тур
31 марта, 22:00. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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