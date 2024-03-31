Реал Мадрид – Атлетик: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В 30 туре чемпионата Испании "Реал" встретится с "Атлетиком". Обе команды представляют топ-4 первенства, однако разрыв между командами составляет 16 зачетных пунктов. В первом круге "сливочные" победили со счетом 2:0. Удастся ли Лунину и на этот раз сыграть "на ноль"?

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Ла Лига, 30 тур

31 марта, 22:00. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

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