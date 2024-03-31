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Реал Мадрид – Атлетик: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Представители зоны Лиги чемпионов

Реал Мадрид – Атлетик: смотреть Live видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В 30 туре чемпионата Испании "Реал" встретится с "Атлетиком". Обе команды представляют топ-4 первенства, однако разрыв между командами составляет 16 зачетных пунктов. В первом круге "сливочные" победили со счетом 2:0. Удастся ли Лунину и на этот раз сыграть "на ноль"?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Ла Лига, 30 тур

31 марта, 22:00. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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