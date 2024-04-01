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Левандовский и Канселу могут не сыграть в Класико с Реалом - названа причина

Испания

Компанию им составил центрбек Иньиго

Левандовский и Канселу могут не сыграть в Класико с Реалом - названа причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Три игрока "Барселоны" рискуют пропустить матч против мадридского "Реала" в чемпионате Испании, сообщает Barca Universal.

Во время поединка против "Лас-Пальмаса" (1:0) пятые предупреждения в сезоне получили Роберт Левандовский, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес, из-за чего они будут вынуждены пропустить предстоящую встречу с "Кадисом" из-за дисквалификации.

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Однако, позже стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оценила получение жёлтых карточек как "преднамеренное действие", и грозит продлить дисквалификацию ещё одной игры.

Напомним, что против "Кадиса" "Барселона" сыграет 13 апреля, против "Реала" - 21-го.

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Роберт Левандовский Барселона Реал (Мадрид) дисквалификация Жоау Канселу
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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