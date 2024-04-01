Левандовский и Канселу могут не сыграть в Класико с Реалом - названа причина

Три игрока "Барселоны" рискуют пропустить матч против мадридского "Реала" в чемпионате Испании, сообщает Barca Universal.

Во время поединка против "Лас-Пальмаса" (1:0) пятые предупреждения в сезоне получили Роберт Левандовский, Жоау Канселу и Иньиго Мартинес, из-за чего они будут вынуждены пропустить предстоящую встречу с "Кадисом" из-за дисквалификации.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Однако, позже стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) оценила получение жёлтых карточек как "преднамеренное действие", и грозит продлить дисквалификацию ещё одной игры.

Напомним, что против "Кадиса" "Барселона" сыграет 13 апреля, против "Реала" - 21-го.