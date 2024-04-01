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Защитник Барселоны не планирует продлевать контракт с клубом - Инсайдер
У игрока контракт заканчивается в июне 2024 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо Мендоса покинет клуб в конце сезона 2023/24, когда закончится его контракт.
По информации Фабрицио Романо, 33-летний испанец не планирует продлевать соглашение с каталонцами и уйдет летом как свободный агент.
Маркос присоединился к "Барселоне" в сентябре 2022 года из "Челси".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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