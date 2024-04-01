Защитник Барселоны не планирует продлевать контракт с клубом - Инсайдер

Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо Мендоса покинет клуб в конце сезона 2023/24, когда закончится его контракт.

По информации Фабрицио Романо, 33-летний испанец не планирует продлевать соглашение с каталонцами и уйдет летом как свободный агент.

Маркос присоединился к "Барселоне" в сентябре 2022 года из "Челси".

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