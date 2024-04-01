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Карло Анчелотти прокомментировал высказывания Гвардиолы о сложном графике
Это футбол (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слова наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы о сложном графике его команды (горожан).
"Это футбол, я доволен девятью днями подготовки к игре против Сити. У нас есть небольшое преимущество, да. Но это не повлияет на игру. У нас есть время, чтобы подготовиться к игре, и мы сделаем все возможное".
Напомним, что во вторник, 9 апреля, "Манчестер Сити" и "Реал" сыграют в рамках Лиги чемпионов УЕФА.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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