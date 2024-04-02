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Хави всё ещё может остаться в Барселоне, но только при условии подписания топ-игроков

Испания

Надежда остаётся

Хави всё ещё может остаться в Барселоне, но только при условии подписания топ-игроков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "Барселоны" Хави может изменить решение относительно своего будущего.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент Эрнандес по-прежнему склоняется к уходу из каталонского клуба, но есть вероятность, что он поменяет свои планы при гарантии со стороны руководства, что летом "блауграна" осуществит несколько серьёзных приобретений.

В частности, главными трансферными целями 44-летнего специалиста являются Йозуа Киммих из "Баварии", полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и хавбек "Реала Сосьедад" Мартин Субименди.

Отмечается, что помимо вышеперечисленных игроков, президент "Барселоны" Лапорта по-прежнему не отказывается от идеи подписания Эрлинга Холанда в 2025-м году на замену Роберту Левандовскому.

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трансферы Барселона Хави Бернарду Силва Йозуа Киммих
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
02.04.2024 в 11:47
Кіміх Банкрути беруть тільки вільних агентів. Ось Дані Алвеш знову вільний агент . За тарілку супу буде грати
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
02.04.2024 в 11:47
Кіміх Банкрути беруть тільки вільних агентів. Ось Дані Алвеш знову вільний агент . За тарілку супу буде грати
Ответить
0
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