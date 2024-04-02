Хави всё ещё может остаться в Барселоне, но только при условии подписания топ-игроков

Наставник "Барселоны" Хави может изменить решение относительно своего будущего.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент Эрнандес по-прежнему склоняется к уходу из каталонского клуба, но есть вероятность, что он поменяет свои планы при гарантии со стороны руководства, что летом "блауграна" осуществит несколько серьёзных приобретений.

В частности, главными трансферными целями 44-летнего специалиста являются Йозуа Киммих из "Баварии", полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и хавбек "Реала Сосьедад" Мартин Субименди.