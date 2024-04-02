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Хави всё ещё может остаться в Барселоне, но только при условии подписания топ-игроков
Надежда остаётся
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Барселоны" Хави может изменить решение относительно своего будущего.
Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент Эрнандес по-прежнему склоняется к уходу из каталонского клуба, но есть вероятность, что он поменяет свои планы при гарантии со стороны руководства, что летом "блауграна" осуществит несколько серьёзных приобретений.
В частности, главными трансферными целями 44-летнего специалиста являются Йозуа Киммих из "Баварии", полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва и хавбек "Реала Сосьедад" Мартин Субименди.
Отмечается, что помимо вышеперечисленных игроков, президент "Барселоны" Лапорта
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