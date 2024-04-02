  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Родриго не хочет уходить из Реала, несмотря на потенциальный приход Мбаппе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Родриго не хочет уходить из Реала, несмотря на потенциальный приход Мбаппе

Испания

Молодой форвард уверен в своих силах

Родриго не хочет уходить из Реала, несмотря на потенциальный приход Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Родриго не боится усиления конкуренции.

Как сообщает Cadena SER, бразильский игрок не рассматривает возможность ухода из мадридского клуба, несмотря на вероятный приход форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Родриго видит в приобретении Мбаппе доказательство больших амбиций "Реала", а сам Килиан не повлияет на количество его игрового времени, так как выступает на другой позиции.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Гоэсу со стороны "Ливерпуля".

По теме
yellow-arrow
Хави всё ещё может остаться в Барселоне, но только при условии подписания топ-игроков
yellow-arrow
Довбик включен в символическую сборную тура Ла Лиги
yellow-arrow
Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
трансферы Родриго Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости