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Родриго не хочет уходить из Реала, несмотря на потенциальный приход Мбаппе
Молодой форвард уверен в своих силах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Родриго не боится усиления конкуренции.
Как сообщает Cadena SER, бразильский игрок не рассматривает возможность ухода из мадридского клуба, несмотря на вероятный приход форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.
Отмечается, что Родриго видит в приобретении Мбаппе доказательство больших амбиций "Реала", а сам Килиан не повлияет на количество его игрового времени, так как выступает на другой позиции.
Напомним, ранее сообщалось об
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