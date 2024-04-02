Бетис достиг устной договоренности с игроком "Спарты" Крейчи

Пражская "Спарта" хорошо себя продемонстрировала в Лиге Европы, дойдя до 1/8 финала, где вылетели от одного из фаворитов соревнований - "Ливерпуля". Лидер чешской команды Ладислав Крейчи хорошо себя зарекомендовал в еврокубках, в чем непосредственно убедился "Бетис", который играл с пражским клубом в группе.

По информации издания AS, зелено-белые достигли устной договоренности о подписании контракта с капитаном "Спарты" этим летом. Контракт Крейчи истекает 30 июня 2025 года, но заинтересованность нескольких команд означает, что сделка не будет такой дешевой, как хотелось бы "Бетису". Стоимость трансфера может составлять около 8 млн евро. Бетикос рассматривает этот переход как приоритетный, поскольку клуб имеет проблемы с кадрами на этой позиции центрального защитника: Бартра лечится от травмы, Чади Риад и Сократис являются арендованными игроками.

Добавим, что Ладислав Крейчи отыграл 30 матчей, где отметился 8 голами и 3 ассистами.