Тренер Забарного может заменить Хави в Барселоне - Sport

Каталонская "Барселона" активно наблюдает за прогрессом главного тренера "Борнмута" Андони Ираолы.

Как сообщает издание Sport, руководство "сине-гранатовых" включило наставника "вишен" в шорт-лист кандидатов на замену Хави Эрнандесу после завершения нынешнего сезона.

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Контракт Ираолы с "Борнмутом" рассчитан до лета 2025 года. Сотрудничество с английским клубом 41-летний специалист начал в июне прошлого года после ухода с "Райо Вальекано".

На данный момент команда украинского защитника Ильи Забарного занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.