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Тренер Забарного может заменить Хави в Барселоне - Sport
Новый вариант для "блауграны"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" активно наблюдает за прогрессом главного тренера "Борнмута" Андони Ираолы.
Как сообщает издание Sport, руководство "сине-гранатовых" включило наставника "вишен" в шорт-лист кандидатов на замену Хави Эрнандесу после завершения нынешнего сезона.
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Контракт Ираолы с "Борнмутом" рассчитан до лета 2025 года. Сотрудничество с английским клубом 41-летний специалист начал в июне прошлого года после ухода с "Райо Вальекано".
На данный момент команда украинского защитника Ильи Забарного занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.
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