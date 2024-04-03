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Бывшего президента Федерации футбола Испании освободили из-под стражи

Испания

Подразделение Гражданской гвардии провело обыски в штаб-квартире RFEF

Бывшего президента Федерации футбола Испании освободили из-под стражи

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borja B. Hojas

Новина українською

Бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса освободили из-под стражи после задержания в аэропорту.

Испанский специалист был арестован полицией по прибытии в Мадрид. Рубиалеса обвиняют в отмывании денег и коррупции в бизнесе.

Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии провело обыски в штаб-квартире федерации футбола Испании в Лас-Росасе. Правоохранительные органы проверили все документы, связанные с контрактом между RFEF и Саудовской Аравией

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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