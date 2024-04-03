Бывшего президента Федерации футбола Испании освободили из-под стражи

Бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса освободили из-под стражи после задержания в аэропорту.

Испанский специалист был арестован полицией по прибытии в Мадрид. Рубиалеса обвиняют в отмывании денег и коррупции в бизнесе.

Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии провело обыски в штаб-квартире федерации футбола Испании в Лас-Росасе. Правоохранительные органы проверили все документы, связанные с контрактом между RFEF и Саудовской Аравией