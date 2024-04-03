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Бывший президент Федерации футбола Испании прокомментировал свой арест
Подразделение Гражданской гвардии провело обыски в штаб-квартире RFEF
Фото: rfef.es
Бывший президент RFEF Луис Рубиалес прокомментировал свое задержание в аэропорту Мадрида.
"Неправда, что я заработал деньги в Кабо-Верде, так же как и утверждение, что я владею землей для строительства отеля в Саудовской Аравии. Мои деньги происходят от моей работы и сбережений".
Испанский специалист был арестован полицией по прибытии в Мадрид.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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03.04.2024 в 22:10
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