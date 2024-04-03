Бывший президент Федерации футбола Испании прокомментировал свой арест

Бывший президент RFEF Луис Рубиалес прокомментировал свое задержание в аэропорту Мадрида.

"Неправда, что я заработал деньги в Кабо-Верде, так же как и утверждение, что я владею землей для строительства отеля в Саудовской Аравии. Мои деньги происходят от моей работы и сбережений".