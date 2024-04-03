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Бывший президент Федерации футбола Испании прокомментировал свой арест

Испания

Подразделение Гражданской гвардии провело обыски в штаб-квартире RFEF

Бывший президент Федерации футбола Испании прокомментировал свой арест

Фото: rfef.es

Новина українською

Бывший президент RFEF Луис Рубиалес прокомментировал свое задержание в аэропорту Мадрида.

"Неправда, что я заработал деньги в Кабо-Верде, так же как и утверждение, что я владею землей для строительства отеля в Саудовской Аравии. Мои деньги происходят от моей работы и сбережений".

Испанский специалист был арестован полицией по прибытии в Мадрид.

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Луис Рубиалес
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Сampеón
03.04.2024 в 22:10
дарма чмошніка відпустили
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Комментарии 1
avatar
Сampеón
03.04.2024 в 22:10
дарма чмошніка відпустили
Ответить
0
0

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