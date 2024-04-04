Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Ла Лиге

Издание The Athletic сообщило, сколько зарабатывают арбитры за матч в Ла Лиге.

Судьи получают фиксированную зарплату в размере 124 256 фунтов стерлингов за сезон. Кроме того, арбитры на поле получают 4205 фунтов за матч. Что касается арбитров VAR, то их гонорар за поединок составляет £2102.

Ла Лига также платит судьям 21 929 фунтов стерлингов за права на изображение в рекламе.

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