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Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Ла Лиге

Испания
Обновлено

За сезон судьи получают 124 256 фунтов стерлингов

Стало известно, сколько зарабатывают арбитры в Ла Лиге

Новина українською

Издание The Athletic сообщило, сколько зарабатывают арбитры за матч в Ла Лиге.

Судьи получают фиксированную зарплату в размере 124 256 фунтов стерлингов за сезон. Кроме того, арбитры на поле получают 4205 фунтов за матч. Что касается арбитров VAR, то их гонорар за поединок составляет £2102.

Ла Лига также платит судьям 21 929 фунтов стерлингов за права на изображение в рекламе.

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Примера Чемпионат Испании Ла Лига
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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