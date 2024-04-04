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Барселона готова продать хавбека, которым заинтересуется турецкий клуб
Ориоль Ромеу может покинуть Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Хотя сезон еще не закончился, "Барселона" уже планирует летние трансферы. И, похоже, полузащитник Ориоль Ромеу не входит в планы Хави.
Еще зимой были слухи о переходе игрока в "Бешикташ", но трансфер так и не состоялся. Сейчас турецкий клуб снова заинтересован в Ромеу, но уже на других условиях.
"Бешикташ" готов заплатить за футболиста значительно меньше, чем предлагал зимой. Кроме турецкого клуба, испанцем интересуются и другие команды, в частности "Жирона".
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