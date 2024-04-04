Барселона готова продать хавбека, которым заинтересуется турецкий клуб

Хотя сезон еще не закончился, "Барселона" уже планирует летние трансферы. И, похоже, полузащитник Ориоль Ромеу не входит в планы Хави.

Еще зимой были слухи о переходе игрока в "Бешикташ", но трансфер так и не состоялся. Сейчас турецкий клуб снова заинтересован в Ромеу, но уже на других условиях.

"Бешикташ" готов заплатить за футболиста значительно меньше, чем предлагал зимой. Кроме турецкого клуба, испанцем интересуются и другие команды, в частности "Жирона".