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Фернандо Торрес решился на новый шаг в своей карьере
Специалист покинет клуб в конце этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Фернандо Торрес, главный тренер мадридского "Атлетико U-19", покинет команду в конце этого сезона.
По информации издания Relevo, специалист чувствует, что этот этап его карьеры подходит к концу. Он готов к новым вызовам.
Фернандо присоединился к "Атлетико" летом 2021 года.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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