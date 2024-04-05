  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Фернандо Торрес решился на новый шаг в своей карьере
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фернандо Торрес решился на новый шаг в своей карьере

Испания

Специалист покинет клуб в конце этого сезона

Фернандо Торрес решился на новый шаг в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фернандо Торрес, главный тренер мадридского "Атлетико U-19", покинет команду в конце этого сезона.

По информации издания Relevo, специалист чувствует, что этот этап его карьеры подходит к концу. Он готов к новым вызовам.

Фернандо присоединился к "Атлетико" летом 2021 года.

Читайте такжеFourFourTwo назвал топ-20 самых шокирующих трансферов в истории футбола
По теме
yellow-arrow
Атлетик — Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка короля
yellow-arrow
Ямал: Надеюсь, я смогу стать легендой Барселоны и сравниться с Месси и Хави
yellow-arrow
Атлетик — Мальорка. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 06.04.2024
Фернандо Торрес Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости