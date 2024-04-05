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Защитник Манчестер Сити прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского Реала

Испания
Обновлено

Это был бы вариант, я не собираюсь врать (с)

Защитник Манчестер Сити прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Ян Коуту, который сейчас выступает за "Жирону на правах аренды, прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского "Реала".

"Меня хочет подписать "Реал"? Ну, это был бы вариант, если они заинтересованы... Я не собираюсь врать!"

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"Но я игрок "Ман Сити", у меня там контракт, и это моя мечта - играть за "Сити", - добавил Ян.

Коуту в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 8 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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