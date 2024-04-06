С одного мадридского клуба в другой. Дани Себальос решил сменить команду

Полузащитник "Реал Мадрида" Дани Себальос хочет перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом сообщает Cadena SER.

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По информации источника, Дани Себальос хочет уйти из "Реал Мадрида" из-за нехватки игрового времени. За испанцем следят "Реал Бетис" и "Атлетико Мадрид", сам же 27-летний полузащитник хочет продолжить карьеру в мадридском "Атлетико".

Напомним, за этот сезон Себальос сыграл в 19-ти играх во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.