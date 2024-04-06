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С одного мадридского клуба в другой. Дани Себальос решил сменить команду

Испания

Ним также интересуется Реал Бетис

С одного мадридского клуба в другой. Дани Себальос решил сменить команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реал Мадрида" Дани Себальос хочет перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом сообщает Cadena SER.

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По информации источника, Дани Себальос хочет уйти из "Реал Мадрида" из-за нехватки игрового времени. За испанцем следят "Реал Бетис" и "Атлетико Мадрид", сам же 27-летний полузащитник хочет продолжить карьеру в мадридском "Атлетико".

Напомним, за этот сезон Себальос сыграл в 19-ти играх во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

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Реал (Мадрид) Дани Себальос
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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