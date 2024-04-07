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До Реал Мадрида присоединились ПСЖ и Челси. Кто купит аргентинского полузащитника?

Испания
Обновлено

Мастантуоно желает играть в чемпионате Испании

До Реал Мадрида присоединились ПСЖ и Челси. Кто купит аргентинского полузащитника?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" отправил своих скаутов следить за Франко Мастантуоно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, "Реал Мадрид" несколько раз отправлял своих скаутов следить за Франко Мастантуоно, и в ближайшем будущем планируется сделать то же самое снова. Также за игроком "Ривер Плейта" следят скауты нескольких клубов, таких как "ПСЖ" и "Челси". Отмечается, что "Ривер Плейт" готовый отдать 16-летнего аргентинца за 45 миллионов евро.

Напомним, за этот сезон Мастантуоно сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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