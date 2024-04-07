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До Реал Мадрида присоединились ПСЖ и Челси. Кто купит аргентинского полузащитника?
Мастантуоно желает играть в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" отправил своих скаутов следить за Франко Мастантуоно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По имеющейся информации, "Реал Мадрид" несколько раз отправлял своих скаутов следить за Франко Мастантуоно, и в ближайшем будущем планируется сделать то же самое снова. Также за игроком "Ривер Плейта" следят скауты нескольких клубов, таких как "ПСЖ" и "Челси". Отмечается, что "Ривер Плейт" готовый отдать 16-летнего аргентинца за 45 миллионов евро.
⚪️???????? Real Madrid have sent their scouts to follow Franco Mastantuono several times and there's a plan to do the same again in the near future.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2024
River Plate gem, being monitored by scouts of several clubs like PSG (not a priority now) and Chelsea.
New release clause: €45m. pic.twitter.com/rVqcN70hPO
Напомним, за этот сезон Мастантуоно сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
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