До Реал Мадрида присоединились ПСЖ и Челси. Кто купит аргентинского полузащитника?

"Реал Мадрид" отправил своих скаутов следить за Франко Мастантуоно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, "Реал Мадрид" несколько раз отправлял своих скаутов следить за Франко Мастантуоно, и в ближайшем будущем планируется сделать то же самое снова. Также за игроком "Ривер Плейта" следят скауты нескольких клубов, таких как "ПСЖ" и "Челси". Отмечается, что "Ривер Плейт" готовый отдать 16-летнего аргентинца за 45 миллионов евро.

⚪️???????? Real Madrid have sent their scouts to follow Franco Mastantuono several times and there's a plan to do the same again in the near future.



River Plate gem, being monitored by scouts of several clubs like PSG (not a priority now) and Chelsea.



New release clause: €45m. pic.twitter.com/rVqcN70hPO