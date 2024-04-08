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Ансу Фати может продолжить свою карьеру вне Брайтона 

Испания

На него претендуют клубы Примеры и АПЛ

Ансу Фати может продолжить свою карьеру вне Брайтона 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский вингер не вернется в "Барселону" следующим летом. Кроме того, "Брайтон" не намерен продлевать арендный контракт еще на один сезон с Ансу Фати, который знает, что у него не будет никаких возможностей закрепиться в составе каталонцев.

Столкнувшись с таким сценарием, "Барса" и Мендеш уже работают над поиском новой команды для игрока молодежки и в Испании есть два четких варианта, которые выделяются на фоне других: "Валенсия" и "Севилья". Что касается каталонцев, то в обоих вариантах очевидно, что в случае перехода Фати в клубы Примеры, им придется помочь оплачивать часть зарплаты молодого игрока, поскольку ни один из этих клубов не захочет платить ему в полном размере. В Англии Мендеш сохраняет вариант с "Вулверхэмптоном", на который португальский агент имеет большое влияние. Однако Ансу и его окружение предпочитают возвращение в Испанию.

Добавим, что Фати в этом сезоне провел 27 поединков, где отметился 4 голами и результативной передачей.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
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