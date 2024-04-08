Родриго: Я почти присоединился к Ливерпулю

Вингер мадридского "Реала" Родриго рассказал, что был на грани перехода в "Ливерпуль" в 2017 году.

"Сделка была заключена за 3 миллиона евро. Она сорвалась, потому что я сказал "нет". Я хотел остаться в "Сантосе", войти в историю, закончить обучение, а затем уйти..."

Читайте также Родриго не хочет уходить из Реала, несмотря на потенциальный приход Мбаппе

"Хотя предложение от "Ливерпуля" было очень хорошим", - добавил вингер.

Родриго присоединился к мадридскому "Реалу" в 2019 году за 45 миллионов евро.