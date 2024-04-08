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Родриго: Я почти присоединился к Ливерпулю

Испания

Игрок рассказал о своем прошлом

Родриго: Я почти присоединился к Ливерпулю

Фото: twitter.com/realmadrid

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Вингер мадридского "Реала" Родриго рассказал, что был на грани перехода в "Ливерпуль" в 2017 году.

"Сделка была заключена за 3 миллиона евро. Она сорвалась, потому что я сказал "нет". Я хотел остаться в "Сантосе", войти в историю, закончить обучение, а затем уйти..."

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"Хотя предложение от "Ливерпуля" было очень хорошим", - добавил вингер.

Родриго присоединился к мадридскому "Реалу" в 2019 году за 45 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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