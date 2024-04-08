Мемфис Депай может пропустить поединок с Боруссией

В среду на "Ванда Метрополитано" встретятся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов "Атлетико" с дортмундской "Боруссией". Впрочем, в стане матрасников есть определенные беспокойства относительно участия в этой игре их нападающего Мемфиса Депая.

По информации испанского издания, нидерландец был вынужден пропустить субботнюю тренировку с командой из-за проблем со здоровьем. Тренерский штаб находится в ожидании результатов анализов спортсмена, но существует вероятность, что футболист будет вынужден пропустить игру с немцами.

Добавим, что Мемфис Депай отыграл в этом сезоне 28 поединков, в которых отметился 9 голами и 2 передачами.