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Мемфис Депай может пропустить поединок с Боруссией
Об этом сообщает Marca
Getty Images / Global Images Ukraine
В среду на "Ванда Метрополитано" встретятся в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов "Атлетико" с дортмундской "Боруссией". Впрочем, в стане матрасников есть определенные беспокойства относительно участия в этой игре их нападающего Мемфиса Депая.
По информации испанского издания, нидерландец был вынужден пропустить субботнюю тренировку с командой из-за проблем со здоровьем. Тренерский штаб находится в ожидании результатов анализов спортсмена, но существует вероятность, что футболист будет вынужден пропустить игру с немцами.
Добавим, что Мемфис Депай отыграл в этом сезоне 28 поединков, в которых отметился 9 голами и 2 передачами.
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