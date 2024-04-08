Реал заинтересовался талантливым турецким голкипером

Мадридский "Реал" заинтересовался 18-летним голкипером "Трабзонспора" Онуралпом Чевикканом.

Чевиккан еще не дебютировал за основную команду "Трабзонспора", но его выступления за сборную Турции до 18 лет привлекли внимание скаутов "Реала".

Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера 18-летнего голкипера в 700 тысяч евро.