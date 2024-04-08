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Реал заинтересовался талантливым турецким голкипером

Испания

Скауты клуба следят за 18-летним игроком

Реал заинтересовался талантливым турецким голкипером

Трабзонспор

Новина українською

Мадридский "Реал" заинтересовался 18-летним голкипером "Трабзонспора" Онуралпом Чевикканом.

Чевиккан еще не дебютировал за основную команду "Трабзонспора", но его выступления за сборную Турции до 18 лет привлекли внимание скаутов "Реала".

Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера 18-летнего голкипера в 700 тысяч евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Реал (Мадрид)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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